NHTSA, bahsi geçen yazılım hatasının özellikle geri manevra sırasında kaza riskini artırabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle geri çağırmanın, sürüş güvenliği açısından zorunlu bir adım olduğu vurgulandı.

Geri çağırma kararı, kurumun geçen hafta yaptığı başka bir duyurunun ardından geldi. NHTSA, Volkswagen ile lüks segment iştiraki Porsche’nin ABD genelinde 200 binden fazla aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma programı başlattığını açıklamıştı. Volkswagen cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve şirket basının yorum taleplerine de şu ana kadar yanıt vermedi.