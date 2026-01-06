Son Mühür- Nobel Barış Ödülü'nün kime gideceğinin belli olmadığı dakikalarda bu ödülü ne kadar çok istediğini gizlemeyen Trump'ın bu arzusu, günümüz Venezuela siyasetinin de kaderini belirlemiş gibi görünüyor.

Venezuela'nın muhalif siyasetçisi María Corina Machado Nobel Barış ödülünü sürpriz bir kararla kazanmış ve ABD'nin öncülüğünde Venezuela'dan kaçırılarak gecikmeli de olsa ödülüne kavuşmuştu.

Machado yerine Rodriguez...



Hollywood senaryolarını aratmayacak şekilde Maduro'yu ele geçirip ABD'ye getiren Trump yeni dönemde yola kiminle devam edeceği konusunda kafa karışıklığı yaşamadı.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'i Machado'ya tercih eden Trump'ın bu tercihinde, Machado'nun Trump'ın çok istediği Nobel ödülünü ''Trump varken ben almam'' demesi gerekirken dememesi olarak gösterildi.

Bir anda Venezuela siyasi denkleminin dışına itilan Machado'nun son hamlesi ise Trump'a ödülü paylaşalım teklifi oldu.

Trump'a ithaf etmesi yetmedi...



Fox News’de Sean Hannity'nin programına konuk olan Machado, “Nobel Barış Ödülü’nü ona vermek, onunla paylaşmak istiyoruz.” mesajı verdi.

''Herhangi bir noktada Trump’a Nobel Barış Ödülü vermeyi teklif ettiniz mi?'' sorusuna Machado,

''Henüz gerçekleşmedi. Ama ona şahsen şunu söyleyebilmeyi çok isterdim: Biz, Venezuela halkı olarak, çünkü bu Venezuela halkının bir ödülü, bunu ona vermek ve onunla paylaşmak istiyoruz.

Ekim ayında bunu hak ettiğini düşünüyorsam, şimdi bir düşünün!

Nobel Barış Ödülü'nü kazandığımızı öğrenir öğrenmez, ödülü Başkan Trump'a ithaf ettim!” sözleriyle yanıt verdi.

Washington Post’a konuşan Beyaz Saray’a yakın bir kaynak Machado'nun denklem dışında bırakılmasının gerekçesi olarak Nobel ödülünü kabul etmesini göstermişti.

