Son Mühür- ABD ve İsrail'in saldırısına ilk günden itibaren özellikle balistik füzelerle cevap veren İran, savaşın dördüncü gününde karşı hamle sayısında dikkat çeken düşüşleriyle gündemde.

İlk gün Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ve İsrail'e toplamda 350 balistik füze atan İran'ın, savaşın dördüncü gününde fırlattığı balistik füze sayısı 50'ye düşmüş durumda.

10 mart tarihine dikkat...



İran'ın balistik füzeleriyle ilgili rakamları değerlendiren Şangay Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurettin Akçay,

''Söz konusu rakamlar savaşın seyriyle ilgili çok önemli bilgiler verirken, çok hoşuma gitmese de sürecin İran açısından çok iç açıcı görünmediğini söyleyebilirim'' hatırlatmasında bulundu.

Rakamlar bize ne anlatıyor?



''Rakamlar ne anlatıyor?'' sorusunu mercek altına alan Akçay,

1. Füze fırlatma kapasitesi ciddi anlamda düşüyor. Azalma oranı %50’ye yakın. Ve azalma exponential.

2. Bu şekilde devam ederse 10 Mart gibi saldırılar sürdürülemeyecek noktaya gelecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel nedenler olarak üç başlık sıralayan Nurettin Akçay,

1. ABD ve İsrail saldırıları İran’ın füze depo ve rampalarını hedef alıyor.

2. İran’ın stokları sınırlı.

3. Körfez ülkelerinin yüksek yakalama (interception) oranları nedeniyle, İran daha fazla balistik füze gönderip stoklarını bitirmek istemiyor. (Tahmini interception oranları: BAE %93, Katar %97, Kuveyt/Bahreyn %95)

Muhtemel nedenler bu şekildeyken, bu grafik bize şunu söylüyor.

*İran'ın füze stoğu tükeniyor olabilir ve İran kısa vadede balistik saldırı kapasitesini kaybedebilir.

*Ancak drone’lar hala ciddi tehdit oluşturabilir. Hem daha ucuz hem de interception kolay değil.

Rejimi baskı altına almak için...



Belli ki ABD ve İsrail hızlı bir şekilde İran’ın kapasitesini düşürmek ve olabildiğince kırılgan hale getirmeyi arzuluyor. Bu sayede İran'ın büyük saldırılar yapmasını engellemek, rejimi baskı altına almak ve uzun vadede rejim değişikliğine zemin hazırlamak istiyor.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek'' sözleriyle bölgede yaşanabilecek olanların çok şeye gebe olduğuna işaret etti.

