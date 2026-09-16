İzmir temsilcisi Aras Kargo’nun ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, yeni sezon öncesi takımların son durumlarını sergileyeceği prestijli bir mücadeleye sahne olacak. Turnuvada ev sahibi ekibin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi'nde sayısız şampiyonluğu bulunan VakıfBank, Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı ve lige iddialı hazırlanan Beşiktaş yer alacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda 3 günlük maç takvimi ve karşılaşma saatleri

Tüm karşılaşmaların İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacağı turnuvanın maç programı şu şekilde belirlendi:

22 Eylül: 16.30 Eczacıbaşı - Beşiktaş | 19.00 Aras Kargo - VakıfBank

23 Eylül: 16.30 VakıfBank - Beşiktaş | 19.00 Aras Kargo - Eczacıbaşı

24 Eylül: 16.30 Aras Kargo - Beşiktaş | 19.00 VakıfBank - Eczacıbaşı

Tek biletle günün iki maçı da izlenebilecek

Voleybolseverlerin tek bir bilet satın alarak aynı gün içerisinde oynanacak iki karşılaşmayı da tribünden takip edebileceği organizasyonun biletleri satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları kategorilerine göre 500 TL, 650 TL ve 750 TL olarak belirlendi.