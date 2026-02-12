Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Wolverhampton'ı konuk eden Nottingham Forest, maç boyunca üstün bir oyun sergilemesine rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Son 3 lig maçında 7 puan kaybeden ve düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kendine yer bulabilen kırmızı-beyazlılarda fatura teknik direktöre kesildi. Maçın ardından gece yarısı bir açıklama yayınlayan Nottingham Forest yönetimi, teknik direktör Sean Dyche ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Ligde kalma savaşı veren ve Avrupa arenasında da yoluna devam etmek isteyen İngiliz ekibi, vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladı.

VITOR PEREIRA KADIKÖY'E Mİ DÖNÜYOR?

Sean Dyche'ın görevine son verilmesinin ardından İngilizlerin prestijli yayın organı The Athletic, Nottingham Forest kulübesi için en güçlü adayın Vitor Pereira olduğunu yazdı. Portekizli teknik adamın kırmızı-beyazlılarla anlaşması durumunda, futbolun cilvesi bir kez daha tecelli edecek. Fenerbahçe'nin 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırlayacağı Nottingham Forest'ın başında, sarı-lacivertlilerin eski hocası sahaya çıkabilir. Tarafların anlaşması halinde Pereira, sadece günler sonra eski takımı ve taraftarıyla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, bu kez rakip kulübede karşılaşacak.

VITOR PEREIRA KİMDİR?

1968 yılında Portekiz'in Espinho kentinde dünyaya gelen Vitor Pereira, teknik direktörlük kariyerinde özellikle Porto'da kazandığı şampiyonluklarla adını duyurdu. Disiplinli ve taktiksel varyasyonlara önem veren yapısıyla bilinen Pereira, kariyeri boyunca Olympiacos, Shanghai SIPG, 1860 Münih, Corinthians ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı. Ancak Türk futbolseverler onu yakından tanıyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de iki farklı dönemde (2015-2016 ve 2021) görev aldı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk ipini göğüsleyemese de oynatmaya çalıştığı sistem ve saha kenarındaki hırslı yapısıyla hafızalarda yer edindi. Pereira'nın olası Nottingham Forest imzası, onun Türk futboluyla olan yarım kalmış hikayesine yeni bir sayfa açabilir.