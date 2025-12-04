Beşiktaş’ın eski yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, spor yorumcusu Ertem Şener’e verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüpteki geçmişine ve eski hocası Sergen Yalçın’a ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda Neftçi Bakü forması giyen Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş günlerine dair samimi ifadeler kullanırken, teknik direktör Sergen Yalçın’la ilgili sözleri büyük yankı uyandırdı.

“Artık Beşiktaş’ı takip etmiyorum”

“Eski kulübünle dostlukların devam ediyor mu?” sorusunu yanıtlayan Aboubakar, Beşiktaş ile bağlarının tamamen kopmadığını ancak artık maçları izlemediğini söyledi:

“Kulüp çalışanlarından birkaç kişiyle hâlâ görüşüyorum. Eski takım arkadaşım Valentin Rosier ile ilişkilerim devam ediyor. Ama açıkçası Beşiktaş’ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlar geçirdim, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum.”

“Taraftar çok özel, iz bıraktım”

Beşiktaş günlerini özleyip özlemediği sorusuna da net cevap veren golcü oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara özel bir paragraf ayırdı:

“Beşiktaş’ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım.”

Sergen Yalçın sözleri gündem oldu

Aboubakar’ın en dikkat çeken açıklaması ise şampiyonluk dönemiyle ilgili oldu.

“Sergen Yalçın’a güveniyor musun? Onu seviyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sergen Yalçın’la şampiyon olduğumuz dönemde o büyük işi başaran biz futbolculardık. Beşiktaş’ı Sergen Yalçın değil, biz oyuncular şampiyon yaptı. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı.

Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadro o döneme göre çok daha büyük isimlerden oluşuyor. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.”

Açıklamalar Beşiktaş camiasında tartışma yarattı

Aboubakar’ın bu sözleri, kısa sürede Beşiktaş taraftarları arasında tartışma konusu olurken, özellikle Sergen Yalçın’a yönelik ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

