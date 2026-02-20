Son Mühür - Alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte nakit kullanımının azalması, temassız ödeme yöntemlerini günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına taşıdı. Kasada şifre girmeden saniyeler içinde ödeme yapma kolaylığı sağlasa da, gerekli önlemler alınmadığında bu durum ciddi bir güvenlik riskine dönüşebiliyor. Finans uzmanları ise kartların varsayılan ayarlarla kullanılmasının önemli mağduriyetlere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tek seferlik işlem limitine odaklanılıyor ama...

Birçok kart kullanıcısı güvenlik açısından yalnızca tek işlem limitine odaklanırken, asıl riskin günlük toplam harcama sınırında olduğu belirtiliyor. Mevcut sistemde şifresiz işlem limiti 1.500 lira olsa da, bankacılık uygulamaları üzerinden kişiselleştirilmemiş kartlar kaybolma veya çalınma durumunda ciddi tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlara göre kötü niyetli kişiler, şifreye ihtiyaç duymadan kartın tanımlı günlük toplam temassız limitini kısa sürede tüketebiliyor.

Finans uzmanlarından uyarı

Uzmanlar, dijital dolandırıcılık vakalarını azaltmak için kart kullanıcılarına “dinamik limit” ve “coğrafi kısıtlama” ayarlarını kullanmalarını öneriyor. Mobil bankacılık üzerinden kartın yurt dışı işlemlere kapatılmasının, sınır ötesi kopyalama ve siber saldırı risklerini önemli ölçüde düşürdüğü belirtilirken, yurt dışına çıkılmadığı sürece bu özelliğin kapalı tutulması tavsiye ediliyor. Ayrıca günlük harcama alışkanlıklarına göre manuel üst limit belirlenmesinin, olası bir hırsızlık ya da kayıp durumunda maddi zararı en aza indirebileceği ifade ediliyor.

Bu bildirimeler hayat kurtarıcı oluyor

Güvenliği artırmanın bir diğer yolu ise bankaların sunduğu anlık bildirim hizmetini aktif hale getirmek olarak gösteriliyor. Hesaptan para çıkışı gerçekleştiği anda telefona gelen uyarılar sayesinde yetkisiz işlemler saniyeler içinde fark edilebiliyor ve kart sahibi şüpheli durumlarda hızlıca müdahale ederek kartını kullanıma kapatabiliyor. Finans uzmanları, kartlara otomatik olarak tanımlanan varsayılan ayarların güvenlik açığı oluşturabileceğine dikkat çekerek, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden düzenli kontroller yapılmasının önemini vurguluyor.