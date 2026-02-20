Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, savcılık sürece ilişkin açıklama yaptı.

Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde, profesyonel futbol liglerinde faaliyet gösteren bazı kulüp yöneticilerine yönelik incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalarda, bazı şüphelilerin bahis hesaplarının bulunduğu ve yöneticisi oldukları takımın başka bir takımla karşılaştığı müsabakalarda rakip ekip lehine bahis oynadıklarının tespit edildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle işlem başlatıldı.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 10 farklı ilde belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Operasyon sırasında adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği öğrenildi.

Savcılıktan resmi açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda “futbolda bahis-şike” olarak bilinen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticilerine yönelik yürütülen incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda gözaltı tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.