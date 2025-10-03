Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından konuştu. Buruk, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almayan Victor Osimhen’in durumuyla ilgili de bilgi verdi.

“Tüm Türkiye’yi sevindirdik”

Bir dizinin galasına katılan Okan Buruk, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı alınan galibiyetin sadece Galatasaray camiası için değil tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Buruk, “Bir Türk takımının Avrupa’da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takım bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

Osimhen’in sağlık durumu

Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen’in bugünkü antrenmana katılmadığını belirten Buruk, Nijeryalı yıldızın sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

“Osimhen’in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi” dedi.