Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025/26 sezonundaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya ekibi Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Musaba erken golü getirdi

Mücadelenin 10. dakikasında sahneye çıkan Musaba, kırmızı-beyazlıları öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın tek golü oldu. Samsunspor, ilk yarıda bulduğu avantajı maç sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmandan 3 puanla döndü

Konferans Ligi’nin ilk haftasında önemli bir deplasman galibiyetine imza atan Samsunspor, grubuna moralli bir başlangıç yaptı. Teknik ekip ve oyuncular, elde edilen üç puanın kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Zorlu rakipler sırada

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, Konferans Ligi’nde önümüzdeki haftalarda Dinamo Kiev, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşılaşacak. Samsunspor’un grup performansı, Avrupa’daki yolculuğunda belirleyici olacak.