Galatasaray’dan yaz transfer döneminde Hellas Verona’ya kiralanan Victor Nelsson, İtalya Serie A’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Danimarkalı stoper, kısa sürede takımının savunma hattındaki değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hellas Verona’da 7 maçta 90 dakika sahada

Yeni takımıyla lige hızlı bir başlangıç yapan Victor Nelsson, Serie A’da oynanan 7 maçın tamamında 90 dakika forma giydi. Savunmadaki liderliği, pas isabet oranı ve pozisyon bilgisiyle Verona taraftarının güvenini kazanan tecrübeli oyuncu, teknik direktörün ilk 11 tercihlerinde vazgeçilmez hale geldi. İtalyan basını, Nelsson’un performansını “istikrarlı ve soğukkanlı” olarak nitelendirirken, savunma hattındaki katkısının Verona’nın maç başına yediği gol oranını düşürdüğüne dikkat çekti.

Galatasaray kulübü memnun: Değeri artıyor

Galatasaray yönetimi de oyuncunun İtalya’daki başarılı performansından oldukça memnun. Kulüp kaynakları, Nelsson’un düzenli oynamasının piyasa değerini yükselttiğini ve gelecekte satış potansiyelini artırdığını belirtiyor. Sarı-kırmızılı formayla zaman zaman yedek kalan Danimarkalı futbolcu, Hellas Verona’da bulduğu istikrarlı form grafiğiyle yeniden çıkış yakaladı.

8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu

Hellas Verona, Nelsson’u 650 bin euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Oyuncunun sözleşmesinde 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray, oyuncunun performansını yakından izlerken, Verona’nın sezon sonunda bu opsiyonu kullanması halinde transferin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

