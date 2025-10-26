İtalya Serie A’nın 8. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanıklık etti. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda konuk ettiği Inter’i 3-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Karşılaşmada Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sakatlanarak oyundan çıkarken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının tek golünü penaltıdan kaydetti.

Napoli ilk yarıda avantajı kaptı

Napoli, seyircisi önünde maça hızlı başlayan taraf oldu. Dakikalar 33’ü gösterdiğinde Kevin De Bruyne, kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak yıldız oyuncu, golden birkaç dakika sonra adale sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini genç bir isme bıraktı.

İlk yarının kalan bölümünde Inter savunmada toparlanmaya çalışsa da Napoli’nin baskısı devam etti. Devre, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

McTominay farkı açtı

İkinci yarıya da etkili başlayan Napoli, 54. dakikada Scott McTominay’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Bu golle birlikte Inter, oyunun kontrolünü eline almak için hamlelerini artırdı. Teknik direktör Simone Inzaghi, kanat organizasyonları ve orta saha baskısıyla oyunu dengelemeye çalıştı.

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan umutlandırdı

Mücadelenin 59. dakikasında Inter lehine penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleciyi ters köşeye yatırarak farkı bire indirdi: 2-1. Bu gol Inter’e moral kazandırsa da, Napoli kısa sürede yeniden oyunun hâkimiyetini eline aldı.

Zambo Anguissa fişi çekti

Dakikalar 66’yı gösterdiğinde Zambo Anguissa, farkı yeniden ikiye çıkardı. Bu golle birlikte maçın kontrolü tamamen Napoli’ye geçti. Inter cephesinde ise Hakan Çalhanoğlu 73. dakikada yerini Petar Sucic’e bıraktı.

Napoli liderlik koltuğuna oturdu

Maçın kalan dakikalarında skor değişmedi ve Napoli sahadan 3-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Antonio Conte’nin öğrencileri, bu kritik galibiyetle puanını 18’e yükselterek yeniden Serie A liderliğini elde etti.