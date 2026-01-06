Aydın’ın Germencik ilçesinde, geçtiğimiz yılın son günlerinde meydana gelen ve ilk etapta trajik bir trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayın arkasından planlı bir kadın cinayeti çıktı. Eşi Derya Buçan’ı (28) araç içerisinde katlettikten sonra otomobili bariyerlere çarparak olaya kaza süsü verdiği iddia edilen Rıdvan Buçan (34) hakkındaki soruşturma derinleşti. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın cinayeti günler öncesinden tasarladığına dair çarpıcı deliller gün yüzüne çıkarıldı.

Otopsi raporu korkunç gerçeği deşifre etti

20 Aralık 2024 tarihinde Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli mevkisinde gerçekleşen olayda, Buçan ailesinin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarpmış; kaza sonucu anne hayatını kaybederken baba ve 6 yaşındaki çocukları yaralanmıştı. Ancak İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen detaylı otopsi, davanın seyrini tamamen değiştirdi. Hazırlanan raporda, genç kadının kaza şiddetiyle değil, başına isabet eden tek bir mermi çekirdeğiyle yaşamını yitirdiği kesinleşti. Bu gelişme üzerine tutuklanan zanlı Rıdvan Buçan’ın, cinayeti gizlemek amacıyla direksiyonu bariyerlere kırdığı anlaşıldı.

Küçük çocuğun ifadesi kanıtlarla örtüştü

İddianamede yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, olay sırasında arka koltukta bulunan 6 yaşındaki D. Buçan’ın tanıklığı oldu. Küçük çocuğun uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde; babasının elinde bir tabanca gördüğünü, büyük bir gürültü duyduğunu ve ardından annesinin bulunduğu taraftaki camın kanla kaplandığını anlattığı öğrenildi. Sanık Rıdvan Buçan ise savunmasında eşinin intihar ettiğini ve silahın kazara ateş aldığını iddia etse de, adli tıp verileri atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğunu belirterek bu savunmayı çürüttü.

Cinayet planı üç gün önce başlamış

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin sanığa ait cep telefonu üzerinde yaptığı teknik incelemeler, cinayetin tesadüf olmadığını kanıtladı. İddianameye giren verilere göre sanığın, olaydan tam 3 gün önce internet üzerinden ruhsatsız silah arayışına girdiği tespit edildi. Savcılık, Rıdvan Buçan’ın aralarında husumet bulunan eşini öldürmeye önceden karar verdiğini, silahı temin ettikten sonra araca gizlediğini ve seyir halindeyken eşinin uyumasını bekleyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın savunmasının somut delillerle çeliştiği vurgulandı. Katil zanlısı hakkında "eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca olay anında araçta bulunan ve kaza nedeniyle hayati tehlike atlatan öz evladına yönelik eylemi sebebiyle de "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar ek hapis cezası isteniyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde Söke’de başlayacak.