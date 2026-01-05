Olay, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Atatürk Bulvarı Alt Geçidi’nde meydana geldi. İ.G. isimli vatandaşın alt geçit korkuluklarına çıktığını gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yolu ve alt geçidi trafiğe kapattı. Olası bir atlama riskine karşı itfaiye ekipleri tarafından can kurtarma minderi açıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

Ailevi sorunlar yaşadığı ve çocuklarını göremediği öğrenilen İ.G., polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda korkuluklardan indirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Emniyete götürüldü

Bulunduğu yerden indirilen İ.G., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.