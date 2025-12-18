Son Mühür/ Seçil Ünlü- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek yeni personel istihdamına dair önemli detayları paylaştı. Yazılı bir açıklama yaparak sürecin İzmir ayağına ışık tutan Bursalı, kente kazandırılacak 107 yeni personelin sosyal devlet mekanizmalarını çok daha dinamik bir yapıya kavuşturacağını vurguladı. Sosyal politikaların yereldeki etkisini artırmayı hedefleyen bu hamle, hem istihdam piyasasına nefes aldıracak hem de İzmirli vatandaşların kamu hizmetlerine erişim kalitesini en üst seviyeye taşıyacak.

Geniş yelpazede istihdam: Sosyal çalışmacıdan güvenliğe

İzmir’e tahsis edilen kadroların çeşitliliğine dikkat çeken Milletvekili Bursalı, alımların toplumun her kesimine dokunacak uzmanlık alanlarını kapsadığını belirtti. Bakanlığın İzmir teşkilatına katılacak yeni isimler arasında sosyal çalışmacılar, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve hemşirelerin yanı sıra destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlileri de yer alacak. Bursalı, bu uzman kadroların göreve başlamasıyla birlikte özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sunulan rehberlik ve bakım hizmetlerinde gözle görülür bir nitelik artışı yaşanacağını ifade etti.

Mülakatsız alım ile şeffaf ve adil istihdam süreci

İşe alım prosedürlerine dair kritik bir ayrıntıyı paylaşan Şebnem Bursalı, adayların herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmayacağını, yerleştirmelerin tamamen KPSS puan üstünlüğü esasına göre yapılacağını altını çizerek hatırlattı. Bu yöntemin liyakati ve adaleti merkeze alan bir yaklaşım olduğunu savunan AK Partili vekil, şeffaf bir yarış ortamının sağlandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "önce insan" felsefesiyle şekillenen sosyal devlet vizyonunun, güçlenen bu yeni ekiple birlikte İzmir’de kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için koruyucu bir kalkan olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başvurular için geri sayım: Kariyer kapısı üzerinden online erişim

İzmirli adayların dikkat etmesi gereken takvimi de hatırlatan Bursalı, başvuru ekranlarının 15 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında açık kalacağını duyurdu. Adayların başvurularını e-Devlet entegrasyonuyla çalışan "Kariyer Kapısı / Kamu İşe Alım" platformu üzerinden dijital ortamda tamamlamaları gerektiğini belirten Bursalı, iş arayan ve topluma hizmet etmek isteyen tüm İzmirli hemşehrilerine başarı temennilerini iletti. Sürecin kentin sosyal dokusuna değer katacak önemli bir dönemeç olduğunu vurguladı.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yeni dönem

Bursalı açıklamasında ayrıca, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen görev değişimine de değindi. Bakanlık takdiriyle İzmir İl Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Kömürcüoğlu’nu tebrik eden Bursalı, yeni müdürün tecrübesiyle İzmir’deki sosyal hizmet projelerine ivme kazandıracağına inandığını belirtti. Görevi devreden Melih Keleş’e bugüne kadarki emekleri için teşekkür eden Milletvekili, yeni dönemde yerel yönetim birimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm içerisinde, toplumsal refahı artıracak projelere odaklanacaklarını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.