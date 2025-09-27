Verusa Holding, Türkiye’de enerji, madencilik, kimya, çelik, teknoloji ve girişim sermayesi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirketin en büyük pay sahibi ve hâkim kontrolü Investco Holding’de bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla kamuya yapılan bildirimlerde Investco Holding’in Verusa Holding’deki payı yaklaşık %64 seviyesine ulaştı. Bu durum, şirket yönetiminde belirleyici rolün Investco Holding’de olduğunu gösteriyor.

Yönetim Kurulu ve Öne Çıkan İsimler

Verusa Holding’in yönetim kurulu başkanı Mustafa Ünal’dır. Yönetim kurulu üyeleri arasında Reha Çırak, Ömer Özbay, Dr. Mustafa Necip Uludağ ve Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin gibi isimler yer alıyor. CEO pozisyonunda ise Ömer Özbay bulunuyor. Şirketin üst yönetim yapısı bu güçlü isimlerden oluşuyor ve operasyonel kararlar bu ekip tarafından yürütülüyor.

Hissedarlık ve kamuoyundaki iddialar

Basında ve çeşitli raporlarda ismi sıkça geçen Nihat Özçelik, hem Investco Holding hem de Verusa Holding’in arka planındaki asıl sahibi ve kilit figürü olarak ifade ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu ve MASAK raporlarında da şüpheliler arasında adı geçen Özçelik’in, medyadaki paylaşımlara göre holding yapısında etkili olduğu belirtiliyor. Yasal olarak ana paydaş Investco Holding görünse de, kamuoyundaki değerlendirmelerde Nihat Özçelik şirketin asıl kontrol sahibi olarak öne çıkıyor.

Verusa Holding’in ana sahibi Investco Holding olarak kayıtlara geçti. Yönetimde ise Mustafa Ünal ve ekibi aktif olarak yer alıyor. Medyadaki iddialara göre grubun gerçek sahibi ve yönlendiricisi ise Nihat Özçelik olarak gösteriliyor. Şirket, çok sektörlü yapısıyla Türkiye’nin en dikkat çeken yatırım gruplarından biri olarak öne çıkıyor.