Konuşanlar’ın yeni sezonu Disney+’ta 19 Eylül’de başladı ve ilk bölüm izleyiciyle buluştu. Ancak programın 2. bölümü beklenen tarihte yayınlanmadı ve izleyiciler “2. bölüm neden yok?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. 26-27 Eylül tarihlerinde Disney+ kataloğunda yeni bölüm bulunmadı ve içerik takviminde değişiklik yaşandı.

Yayın takviminde erteleme kararı

Programın yayın takvimine ilişkin yapılan açıklamalara göre, Konuşanlar’ın 2. bölümü 3 Ekim Cuma günü Disney+’ta ekrana gelecek. Exxen’den Disney+’a transfer sonrası yeni bölümle ilgili bir hafta ara verildiği, ardından düzenli haftalık yayın planına geçileceği bilgisi paylaşıldı. Bundan sonraki bölümlerin de her Cuma günü platformda izleyiciyle buluşacağı aktarıldı. Bu ertelemenin gerekçesi resmi olarak duyurulmasa da, Disney+’ın içerik takvimindeki düzenleme ve programın yeni sezon stratejisi öne çıkıyor.

Hasan Can Kaya ve programın formatının detayları

Konuşanlar, Hasan Can Kaya’nın sunumuyla her hafta farklı hikayelere ve konuklara yer veriyor. Talk show formatında mizahı ve gündelik hayat hikayelerini buluşturan program, dijital platformdaki yayın düzeniyle sosyal medyada aktif şekilde takip ediliyor. Yeni sezon Disney+’a özel bölümlerle devam ediyor; Hasan Can Kaya, her hafta farklı izleyici profillerini sahneye alarak eğlenceyi katlamayı sürdürüyor.

Sonuç olarak, Konuşanlar’ın yeni 2. bölümü 3 Ekim’de Disney+’ta izlenebilecek; sonrasında ise program düzenli olarak her Cuma ekrana gelecek. Izleyiciler, yayın takvimini Disney+’ın resmi duyurularından ve program sosyal medya hesaplarından takip edebilir.