Isparta’nın Işıkkent Mahallesi’nde yer alan Şehit Göksel Koç Ortaokulu, çocukların mahremiyetini hiçe sayan şok edici bir uygulama ile gündeme oturdu. Okul idaresi tarafından öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirildiğinin ortaya çıkması, veliler arasında büyük bir infial yarattı. Hem kız hem de erkek öğrenci tuvaletlerinde tespit edilen bu kameralar, okul güvenliği ile kişisel mahremiyet arasındaki çizginin aşılması tartışmalarını beraberinde getirdi.

Veliler suç duyurusunda bulundu: Görüntüler kayıt altına alındı

Olayın sarsıcı detayları, dikkatli velilerin durumu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Okula giderek tuvaletlerde bizzat inceleme yapan bir grup veli, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrencilerin en özel alanlarına kamera yerleştirilmesini kabul edilemez bulan ebeveynler, bu skandal uygulamayı cep telefonlarıyla kayıt altına alarak delillendirdi. Toplanan kanıtlarla birlikte vakit kaybetmeden adliyeye giden veliler, okul yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci resmen başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden inceleme kararı

Skandalın sosyal medya ve basın yoluyla kamuoyuna yansımasının ardından, yerel eğitim otoriteleri sessizliğini bozdu. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili ivedilikle harekete geçtiğini duyurdu. Kurumun resmi sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanan yazılı açıklamada, tuvaletlere kamera yerleştirilmesi olayının titizlikle ele alındığı belirtildi. Müdürlük, "Söz konusu iddialar ve uygulama üzerine gerekli inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullanarak idari soruşturmanın sinyalini verdi.

Eğitim ortamında mahremiyet tartışması büyüyor

Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda yaşanan bu olay, okul güvenliğinin sınırlarını ve çocuk haklarını yeniden tartışmaya açtı. Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması gerekçesiyle dahi olsa, öğrencilerin özel yaşam alanlarına müdahale edilmesinin yasal ve etik boyutları sorgulanıyor. Veliler, çocuklarının psikolojik gelişimi ve güvenliği konusunda endişe duyarken, müfettişlerin hazırlayacağı raporun okul yönetiminin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

