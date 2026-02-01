Son Mühür- CHP'nin ihraç için düğmeye basmasının ardından partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'taki AK Parti Grup toplantısında törenle AK Parti'ye katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini taktığı Çakır'ın coşkulu tavırları ve ''İki başkomutan var birisi Atatürk, birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan' diyerek Erdoğan'a selam durması gündem olmuştu.

AK Parti'nin tecrübeli ismi Bülent Arınç, Hasan Ufuk Çakır'ın rozet takarken sergilediği tabloya tepkisini gizlememiş, ''"Bir milletvekilinin partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum'' ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirmişti.



Kılıçdaroğlu'na yalvardık ama...



CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu iddialarına konu olan Çakır için kendisi de Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

“Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, Veli Ağbaba hepimiz karşı çıktık. Yalvardık ‘Bu adamı aday gösterme’ diye. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbirimizi dinlemedi.” açıklamasında bulunmuştu.

Hikmet Çetin'in referansıyla CHP'den Mersin Milletvekili adayı gösterildiği belirtilen Çakır'ı yeniden gündemin üst sıralarına taşıyan gelişme ise, emeklilere verilen 20 bin lira için getirdiği ilginç değerlendirme oldu.



Üzerinde tepinip duruyorlar...



29 Ocak'ta Mersin'de AK Parti'nin düzenlediği bir toplantıda söz alan Hasan Ufuk Çakır, 20 bin lira emekli maaşına tepki gösterenlere yönelik olarak,

''Efendim yirmi bin lira ney? Emekli maaşı bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun.

O tarafta Yunanistan var, şurada Ermenistan var aşağıda Suriye. Şu yandan İngiliz geldiği zaman benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı? Neden bunu düşünmüyorsunuz?'' sözleriyle tepki gösterdiği ortaya çıktı.