Son Mühür- Sinemanın en güzel kadın aktrisleri arasında yer alan aktris Brigitte Bardot, "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filminde yalınayak mambo dansı yaparak uluslararası üne kavuşmuştu.

Dağınık satışın saçları ve yoğun enerjisiyle henüz 21 yaşındayken dünyanın en ünlü kadınları arasına girmeyi başardı.

Kocası Roger Vadim tarafından çekilen 1956 yapımı filmdeki özgür ruhlu performansı, önceki dönemin edepli kadın kahramanlarından kesin bir kopuşu işaret etti.



Fransa'da genellikle "BB" olarak anılan ve hayatının son yılları hayvan hakları kampanyaları ve aşırı sağcı siyasi görüşleriyle öne çıkan Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Brigitte Bardot kimdir?



28 Eylül 1934'te Paris'te doğan Bardot, üst orta sınıf bir ailede büyüdü. Kendisini "gözlük takan ve cansız saçlı" utangaç ve özgüven eksikliği çeken bir çocuk olarak tanımladı.

Ancak 15 yaşında Elle dergisinin kapağında yer alarak, kısa süre sonra film sektörüne uzanan bir modellik kariyerine başladı.

Bardot'nun "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filmindeki karakteri, özgürleşmiş kadınlığın somutlaşmış haliydi. Tartışmalar onun popülaritesini daha da artırdı. Bardot, 1950'ler ve 60'lar Fransa'sının sembolü haline geldi.

1959'da Simone de Beauvoir, Esquire dergisi için yazdığı bir makalede Bardot'nun belirgin özgürlük duygusunu övdü.

