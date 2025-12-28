Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi küresel ölçekte jeopolitik krizlerin peşi şıra gelmesiyle sonuçlandı.

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşı göreve gelir gelmez bitireceğini öne süren Trump, aradan geçen sürede bunun yapmanın o kadar da kolay olmayacağını yaşayarak gördü.

Haziran 2026'ya kadar uzaması halinde 2.Dünya Savaşının süresini geride bırakacak olan Rusya-Ukrayna krizi dışında Nisan ayında başlayan ticaret savaşları da Trump'ın görev dönemine damga vuran olaylar arasındaydı.

Nobel Barış Ödülü umudu suya düşmüştü...



Nobel Barış ödülünü almak için uzun süre bastırmasına rağmen istediği sonucu en azından bu yıl için alamayan Trump'ın bu konudaki umudu ise devam ediyor.

Ancak Trump'ın siyasi kariyeri kadar kişidel servetiyle ilgili de dikkat çekici adımlar attığı ortaya çıktı.



ABD'nin sol damarını temsil eden Demokrat Senatör Bernie Sanders,

''Donald Trump'ın serveti, başkan olduktan sonra neredeyse ÜÇ KATINA çıktı; bu artış, büyük ölçüde yabancı hükümetler tarafından desteklenen kripto girişimleri sayesinde gerçekleşti.



Milyonlarca insanın yiyecek, konut veya sağlık hizmetini karşılayamadığı bir ortamda hayatı iyileştirmek için çalışan bir başkana ihtiyacımız var, kendini zenginleştiren birine değil.'' hatırlatmasında bulundu.