Olay, 17 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformları X (Twitter) ve TikTok’ta paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla ortaya çıktı.
H.M.B. (39) isimli şüphelinin açtığı canlı yayında annesine ve kız kardeşine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve ölüm tehditleri savurduğu anlar kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
Siber ve asayiş ekiplerinden ortak operasyon
Görüntülerin infial oluşturmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin adresi kısa sürede belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla H.M.B. gözaltına alındı.
Mağdurlar için koruyucu tedbir süreci başlatıldı
Olayda mağdur oldukları belirlenen aile bireylerinin güvenliğini sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.