Son Mühür/ Merve Turan - Ramazan ayında ibadetlerini zinde ve huzurlu şekilde sürdürmek isteyen vatandaşlar için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden önemli öneriler geldi. Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Turhan, sahurun vücut dengesini korumada kritik rol oynadığını belirtti.

Dr. Turhan, sahur yapıldığında kan şekerinin gün içinde daha dengeli seyrettiğini, bu sayede halsizlik ve konsantrasyon kaybının önüne geçilebildiğini ifade etti. Düzenli sahurun kas dokusunu koruduğunu ve metabolizmanın aktif kalmasına katkı sağladığını vurguladı.

İftarda “adım adım” beslenme

İftar sofralarında mideyi yavaşça uyandırmanın önemine dikkat çeken Dr. Turhan, “fasılalı yeme” yöntemini önerdi. İftara 1–2 bardak su ve ılık bir çorba ile başlanması, kısa bir mola verildikten sonra ana yemeğe geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu yöntemin şişkinlik ve ağırlık hissini azalttığını söyledi.

Su tüketimi planlanmalı

Ramazan ayında sıvı dengesinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Turhan, günlük su ihtiyacının iftar ile sahur arasındaki saatlere yayılarak karşılanması gerektiğini ifade etti. Çay ve kahve tüketiminin suyun yerini tutmadığını hatırlatan Turhan, yeterli su alımının organ sağlığı için gerekli olduğunu kaydetti.

Dr. Turhan’dan 3 temel öneri

Protein ve lif desteği: Sahurda yumurta, peynir, ceviz ve tam tahıllı ürünler gibi uzun süre tokluk sağlayan besinler tercih edilmeli.

Hafif yürüyüş: İftar sonrasında yapılacak kısa ve hafif tempolu yürüyüşler sindirimi kolaylaştırır, zindeliği artırır.

Sağlık kontrolü: Kronik rahatsızlığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar, oruç planlamasını mutlaka hekimlerine danışmalı.

Ramazan ayının manevi ikliminin, doğru beslenme ve planlı yaşam alışkanlıklarıyla daha sağlıklı ve huzurlu geçirilebileceği ifade edildi.