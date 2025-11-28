Ayvalık–Midilli seferlerini Ağustos ayında Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) markasıyla başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaz sezonuna yeni bir hat daha eklemeye hazırlanıyor. 2026 yazında faaliyete alınması planlanan Akçay–Midilli deniz otobüsü seferleri için kritik adımlar atıldı.

Akçay İskelesi belediyeye devredildi

Başkan Akın’ın “1. yılımızda Büyük Balıkesir Buluşması” lansmanında sözünü verdiği Midilli ulaşımının ikinci etabı kapsamında, uluslararası yolcu taşımacılığına uygun şekilde yapılandırılacak Akçay İskelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredildi.

1954’te daimi deniz hudut kapısı ilan edilen iskele, bakanlık kayıtlarında hâlen aktif statüde bulunuyor.

Gümrük binasının projeleri tamamlandı

Akçay’dan yapılacak uluslararası seferler için kullanılacak gümrük binasının yeri, koordinatları ve teknik koşulları; Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yürütülen değerlendirmeler sonucunda kesinleştirildi.

Gümrük hizmetinin verileceği kıyı tesisine ait saha için tüm izinler alınarak proje tamamlandı, yapı ruhsatı çıkarıldı ve 24 Kasım’da inşaat süreci resmen başladı.

Personel görevlendirildi, izin süreçleri sürüyor

Sınır kapısında görev yapacak personel için de adımlar atıldı.

Pasaport Polisi

Gümrük Muhafaza birimleri

görevlendirildi ve idari yapılanma oluşturuldu. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde işletme izni süreci ile ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu) kapsamında deniz güvenlik uyumluluğu için gereken işlemler eşzamanlı ilerletiliyor.

Hedef: Hizmeti 2026 yazında başlatmak

Tüm teknik ve idari süreçlerin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Akçay–Midilli hattının vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Yeni seferlerle Edremit Körfezi’nde hızlı, güvenli ve konforlu deniz ulaşımı sağlanacak.

Bölge turizmine büyük katkı bekleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BADO markasıyla geliştirdiği bu uluslararası hatların hem Balıkesir’i hem de Körfez bölgesini ulusal ve uluslararası arenada öne çıkaracağını değerlendiriyor. Akçay–Midilli hattının, Ayvalık hattında olduğu gibi, bölge turizmine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.