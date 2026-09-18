Son Mühür- İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elban, mesajında gaziliğin taşıdığı anlam ve Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelere dikkat çekerek, gazilere duyulan minnet ve şükranı ifade etti.

Türk milletinin tarihinin yalnızca zaferlerden ibaret olmadığını vurgulayan Elban, bu zaferlerin arkasındaki fedakarlıklara dikkat çekti.

Elban, “Bir milletin tarihini yalnızca kazandığı zaferler değil, o zaferlerin ardında taşıdığı inanç, fedakârlık ve ödenen bedeller belirler. Türk milleti, asırlardır vatan bildiği bu topraklarda varlığını ve bağımsızlığını korumak için nice zorlu mücadeleden geçmiş; gerektiğinde canını ve kanını bu aziz vatana emanet ederek hürriyetinden hiçbir zaman taviz vermemiştir” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti vatan söz konusu olduğunda tek yürek oldu”

Mesajında Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Büyük Taarruz’a uzanan mücadeleleri hatırlatan Elban, Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Elban, “Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan ruh, Çanakkale’de imkansız denileni mümkün kılan imanla yeniden şahlanmış; Sakarya’da ortaya konulan direniş, Dumlupınar’da ve Büyük Taarruz’da kazanılan zaferlerle taçlanmıştır. Bu mücadeleler milletimizin vatan söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

Yakın tarihteki mücadelelere de değinen Elban, 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan iradeyi hatırlattı. Elban, “Bu mücadele ruhu, yakın tarihimizde de varlığını sürdürmüştür. 15 Temmuz gecesi milletimizin milli iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak için gösterdiği kararlılık, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlık anlayışının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.

“Gazilik makamı bu mücadelenin en anlamlı nişanelerinden biridir”

Gaziliğin taşıdığı anlamın altını çizen Elban, bu unvanın vatan uğruna yapılan fedakârlığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Elban, “İşte gazilik makamı, bu kutlu mücadelenin en anlamlı nişanelerinden biridir. Gazi olmak; vatan uğruna göze alınan fedakârlığın, millet için üstlenilen sorumluluğun ve gerektiğinde hayatını ortaya koyabilecek kadar derin bir adanmışlığın müstesna bir ifadesidir. Gazilerimiz, taşıdıkları bu şerefli unvanla yalnızca geçmişimizin kahramanlıklarını değil, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğrundaki sarsılmaz iradesini de gelecek nesillere taşımaktadır” dedi.

Gaziler ve şehitlerin fedakarlıklarının bugün üzerinde yaşanan topraklarda önemli bir iz bıraktığını ifade eden Elban, “Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız, bayrağımızı gururla dalgalandırdığımız ve ezanlarımızı huzur içinde dinlediğimiz bu topraklarda, gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin fedakârlıklarının derin izleri vardır. Her karışında bir hatıra, her taşında bir kahramanlık bulunan bu vatan, uğruna büyük bedeller ödenmiş mukaddes bir emanettir” ifadelerini kullandı.

“19 Eylül, minnet ve şükranı ifade etmemize vesile olan anlamlı bir gün”

19 Eylül Gaziler Günü’nün taşıdığı öneme de değinen Elban, gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Elban, “19 Eylül, işte bu emaneti bizlere yeniden hatırlatan; gazilerimizin fedakarlıkları karşısında duyduğumuz minnet ve şükranı ifade etmemize vesile olan anlamlı bir gündür. Onların bizlere bıraktığı en büyük miras; bağımsızlığımıza sahip çıkmak, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğudur” dedi.

Elban mesajının sonunda gazilerin Gaziler Günü’nü kutlayarak şehit ve hayatını kaybeden gazileri de andı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.