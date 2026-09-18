İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay’da, maç sonu yaşanan bayrak krizinin faturası kesildi. Son düdükle birlikte taraftardan aldığı siyah-beyazlı bayrağı santra noktasına diken 18 yaşındaki stoper Arif Yanarlı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Kurul, genç oyuncunun bu hareketini sportmenliğe aykırı bularak 10 bin TL para cezası verdi.Cezalar üst üste geldi. Kulüp kasası sarsıldı.

Genç Stoper sahalara dönüyor

Tedbirli olarak disipline gönderildiği için hafta içindeki Söke 1970 kupa mücadelesini kaçıran Arif, cezasını tamamladı. Genç savunmacı, pazar günü iç sahada oynanacak Gemlik Sümerbey karşılaşmasında formasına kavuşacak. Kupada cezasını çeken teknik direktör Tuna Üzümcü de takımın başındaki yerini alabilecek.

Derbinin toplam faturası ağır oldu

PFDK'nın gazabı sadece Arif ile sınırlı kalmadı. Altay Kulübü; derbide yaşanan saha olayları, merdiven boşluklarının kapatılması ve takım halinde gösterilen olumsuz davranışlar sebebiyle toplam 60 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

İzmir temsilcisi Siyah-beyazlılar Altay takımı, artık saha dışı krizleri geride bırakıp lige odaklanmak istiyor.