Son Mühür - ABD’nin Florida eyaletinde valilik yarışına hazırlanan Cumhuriyetçi siyasetçi James Fishback, yetişkin içerik platformu OnlyFans’tan gelir sağlayan içerik üreticilerine “yüzde 50 ek vergi” önerisiyle gündeme geldi. Fishback’in sosyal medyada bir içerik üreticisini doğrudan hedef almasının ardından, platformun tanınan isimlerinden Sophie Rain de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Yüzde 50 oranında ek vergi talebi
James Fishback, seçilmesi durumunda OnlyFans içerik üreticilerinin kazançlarına yüzde 50 oranında ek vergi uygulanmasını savundu. Bu düzenlemeyi “günah vergisi” olarak tanımlayan Fishback, buradan elde edilecek gelirin eğitim başta olmak üzere kamusal alanlara yönlendirilebileceğini belirtti.
Sophie Rain'e çağrı yaptı
Fishback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda OnlyFans’ta öne çıkan isimlerden Sophie Rain’i doğrudan hedef aldı. Paylaşımında Rain’e, söz konusu ek vergi uygulamasını kabul etmesi ya da platformdaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu.
Cevap gecikmedi
Sophie Rain, söz konusu açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. 21 yaşındaki içerik üreticisi, gelirinin hâlihazırda yaklaşık yüzde 37’sini vergi olarak ödediğini vurgulayarak, birçok büyük şirketin ya çok düşük vergi ödediğini ya da hiç ödemediğini ileri sürdü. Bu durum değişmeden içerik üreticilerinin hedef alınmasını adil bulmadığını belirten Rain, büyük şirketler vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirirse daha yüksek vergi ödemeye bile hazır olduğunu ifade etti.