Fishback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda OnlyFans’ta öne çıkan isimlerden Sophie Rain’i doğrudan hedef aldı. Paylaşımında Rain’e, söz konusu ek vergi uygulamasını kabul etmesi ya da platformdaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

Sophie Rain, söz konusu açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. 21 yaşındaki içerik üreticisi, gelirinin hâlihazırda yaklaşık yüzde 37’sini vergi olarak ödediğini vurgulayarak, birçok büyük şirketin ya çok düşük vergi ödediğini ya da hiç ödemediğini ileri sürdü. Bu durum değişmeden içerik üreticilerinin hedef alınmasını adil bulmadığını belirten Rain, büyük şirketler vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirirse daha yüksek vergi ödemeye bile hazır olduğunu ifade etti.