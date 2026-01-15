Son Mühür- ''Grönland'a ihtiyacımız var. Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor."'' diyerek dünyanın en büyük adası için ne kadar kararlı olduğunu gösteren Trump'ın bu tavrında adadaki nadir elementlerin önemli bir itici güç olduğuna inanılıyor.



Kimler hazırlık yapıyor?



ABD'de yaşayan Türk kökenli bir siyaset bilimci, akademisyen ve yorumcu Dr. Ali Demirdas, kanıtlanmış nadir element rezervi 1.5 milyar ton olan Grönland için şimdiden hazırlık yapan isimlerin belli olduğuna işaret etti.

''Grönland’ın nadir elementlerine çökecek milyarderler Sam Altman, Jef Bezos, Bill Gates, Peter Thiel.'' diyen Demirdas,

''Ayrıca, geleceğin dünyasını şekillendirecek veri merkezleri (Data Centers) burada büyüyecek.



Amerika’nın dolar sonrası dünyada ayakta kalması için Grönland’ı alması gerekiyor.

NATO üyesinin toprağı, diğer NATO üyelerine helaldir düsturu işliyor!'' sözleriyle dünyanın yaşadığı şaşkınlığa göndermede bulundu.



Grönland zirvesi sonuçsuz...



Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönlandlı mevkidaşı Vivian Motzfeldt, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir saatlik görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'nin Grönland konusunda geri adım atmayacağının ortaya çıktığı zirve sonrası Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç Danimarka'ya destek için adım atmaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ada etrafında düzenlenecek askeri tatbikat için Fransız gemilerinin yola çıktığını duyurdu.



Kamuoyu desteği yok...



ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların sadece yüzde 17'si ABD'nin Grönland işgaline onay verirken, 47 bin nüfuslu Grönland'da yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 47'sinin ABD'ye katılmaya soğuk baktığı ortaya çıktı.