Adana’da şube müdür yardımcısı olarak görev yaparken emekli olan O.Ö. hakkında, iki farklı müşterinin hesabından toplamda 298 bin dolar ve 2 milyon lira olmak üzere yüksek meblağda para aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Mağdurlar, çocuklarının geleceği için yatırdıkları paraların rızaları dışında çekildiğini öne sürerken, eski müdür yardımcısı ise suçlamaları reddederek, mağdurlardan birinden sağlık sorunları nedeniyle borç aldığını ve bir kısmını ödediğini iddia etti.

Yüksek miktardaki birikimler hesaplardan 'Buharlaştı' iddiası

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden iki mağdur, Vakıfbank'ın Adana Abidinpaşa Şubesi'nde gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Mağdurlardan Bülent Elma, 2014 yılında yurt dışından çalışarak kazandığı ve iki çocuğu adına vadeli olarak yatırdığı 338 bin doların büyük bir kısmının kaybolduğunu ileri sürdü.

Elma, parayı çekmek istediğinde hesabında sadece 40 bin dolar kaldığını, geri kalan 298 bin doların ise kendi rızası ve bilgisi dışında, tanımadığı 5 farklı kişinin hesabına aktarıldığını fark etti. Diğer mağdur Nevzat Yarar ise, kuzeni olan eski müdür yardımcısına güvendiğini belirterek, eşinin adına yatırdıkları 2 milyon liranın da hesaplarında olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Mağdurlar konuştu: "Çocuklarımın geleceği için yatırmıştım"

Olayı anlatan Bülent Elma, "Çocuklarımın geleceği için yatırdığım para buhar oldu. Eski müdür yardımcısı kadın, eşimle de yakındı ve bize bir şekilde bazı imzalara attırıyordu. Bankacı kadından paramızı istediğimizde sahte dekontlarla geldi. En son bize gönderdiği dekontta 442 bin dolar görünüyordu ancak şu an sadece en küçük çocuğumun adına 40 bin dolar kalmış. Hiç tanımadığımız kişilere para yollamış; sözde ben yollamışım ama hiçbirini tanımıyorum. Şu an savcılık müfettiş raporunu bekliyor," ifadelerini kullandı.

Mağdur Nevzat Yarar da, "Kendisinin babası benim kuzenim. Aramızda güven vardı. Bir mağdurun olduğunu öğrenince biz de kontrol ettik. Eşimin hesabındaki 2 milyon liranın olmadığını gördük. Kendisine ulaşamıyoruz, sırra kadem bastı," diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Eski Müdür yardımcısının savunması: "Kanser hastasıyım, borç aldım"

Hesaplardaki paraları aldığı öne sürülen emekli banka müdür yardımcısı O.Ö. ise savcılıkta verdiği ifadede tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. O.Ö.'nün ifadesine göre, kendisinin bankacılık işlemleri konusunda Bülent Elma’ya bilgi verdiğini ancak hesaplardaki para hareketlerini takip etmediğini öne sürdü.

O.Ö., suçlamaları kabul etmemekle birlikte, 2019 yılında emekli olduktan sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve sağlık problemleri nedeniyle Bülent Elma'dan elden yaklaşık 600 bin TL borç aldığını iddia etti. O.Ö. bu paranın 477 bin 500 TL'sini değişik tarihlerde ödediğini ve ödeme dekontlarını savcılığa sunacağını belirtti. Ayrıca yedi yıldır tedavi gören bir kanser hastası olduğunu ekleyerek, kimseyi dolandırmadığını savundu.

Üçüncü şahıslar da bilgilerinin dışında işlem yapıldığını iddia ediyor

Bülent Elma'nın hesabından kendilerine para transferi yapıldığı iddia edilen beş kişiden Efe Büyükbayram ve Ebru Yel, savcılığa verdikleri ifadede hesaplarına para geldiğinden haberlerinin olmadığını ve bu işlemlerin bilgileri ve rızaları dışında gerçekleştirildiğini belirttiler.

Her iki mağdurun şikayetçi olduğu olayla ilgili adli süreç devam ederken, savcılık olaydaki sır perdesini aralamak için banka müfettiş raporlarını bekliyor.