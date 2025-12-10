Son Mühür- Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da yakalanmalarının ardından Yalova’ya getirildi. Her iki isim de sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda 17 yaşındaki bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı işlemleri sonrası soruşturma genişletildi

Yalova’da “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümü üzerine başlatılan adli süreç kapsamında, olay günü aynı odada bulunan kızı Tuğyan Gülter ile Sultan Nur Ulu İstanbul’da gözaltına alındı. Şüphelilerin Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma cinayet şüphesiyle ilerliyor

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturmanın seyri değişti. Gözaltı kararlarının ardından dosya, kasten öldürme şüphesi yönünde genişletilerek cinayet soruşturması niteliği kazandı.

Nihat Doğan’dan peş peşe açıklamalar

Ünlü sunucu ve türkücü Nihat Doğan, gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından seri videolar paylaştı. Doğan, bir süredir kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Tuğyan Gülter’in gözaltına alınmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tuğyan hanım ne oldu? Sana demedim mi ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri’ye yollatacağım. Sevgili arkadaşlar herkesin gözü aydın; Güllü’nün kızı Tuğyan ve Sultan, yurt dışına kaçmak üzereyken Büyükçekmece’de gözaltına alındılar. Başta Ferdi Aydın olmak üzere herkese sevgilerimi iletiyorum. Ve başardık.”

“Silivri yolcusu kalmasın”

Doğan yayımladığı videolarda, soruşturmanın gidişatına ilişkin yorum yapmadan, gözaltı kararlarına dair memnuniyetini dile getirdi. Açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

“Bunların içinde en ahmağı Sultan çıktı. Gel itirafçı ol demedim mi? Silivri yolcusu kalmasın.”

Üç kişi hakkında işlemler sürüyor

Gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma, Güllü’nün ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendirilerek çok yönlü şekilde yürütülüyor.