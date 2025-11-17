Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri, dün oynanan maçların ardından devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Salı günü (yarın) İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve TV8’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak; yardımcılıklarını aynı federasyondan Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Sven Jablonski olacak.

E Grubu’nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Türkiye 12 puanla ikinci sırada yer alırken, İspanya 15 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımımızın galip gelmesi halinde genel averaja bakılacak; şu an İspanya’nın Türkiye’ye karşı 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye’nin liderliği ve Dünya Kupası’na doğrudan katılımı için matematiksel tek şansı, İspanya’yı 7 farkla mağlup etmekten geçiyor. Grupta Gürcistan 3 puana sahipken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı. Gruptaki diğer maçta ise yarın aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan’ı konuk edecek.

2 oyuncumuz eksik

Ay-yıldızlı ekipte, bu maç öncesinde cezalı olan İsmail Yüksek ile sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek. İspanya’ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerlerini alamayacak.