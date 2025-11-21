Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 14 öğrenci, üniversite yemekhanesinde yedikleri öğünün ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşadı.

Öğrenciler, yemekhaneden çıktıktan yaklaşık bir saat sonra benzer belirtiler göstermeye başlayınca fakülte yönetimine durumu bildirdi.

10 öğrenci araştırma hastanesine, 4 öğrenci devlet hastanesine kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle öğrenciler iki farklı hastaneye sevk edildi. 10 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; 4 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanelerde yapılan muayenelerde öğrencilere serum ve destek tedavisi uygulandı. Ayakta tedavileri tamamlanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından üniversite yemekhanesinde tüketilen gıdalardan ve sudan numuneler alındı.