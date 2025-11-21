Son Mühür- İstanbul Fatih Edirnekapı’da 4 Ekim günü yaşanan korkunç olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, yaşıtı İkbal Uzuner’i öldürmüştü. Çelik, cinayetin ardından tarihi surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.

Ayşenur Halil’i de öldürmüştü

Soruşturma ilerledikçe olayın boyutu daha da ağırlaşmıştı. Katil zanlısı Semih Çelik’in, bu olaydan önce Eyüpsultan’daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i de öldürdüğü ortaya çıkmıştı. İki cinayet birden kamuoyunda büyük infial yaratmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı

Cinayetlerin ardından sosyal medyada yayılan bazı videolar toplumda tepkilerin odağı haline geldi.

Fatih Surları’nda çekilen görüntülerde üç kişinin, Semih Çelik’in sesini fon müziği gibi kullanarak paylaşımlar yaptığı görüldü.

Videolarda, şahısların İkbal Uzuner’in öldürüldüğü noktada tuhaf ve saygısız hareketler sergilediği dikkati çekti.

İkbal Uzuner’in mezarında yapılan saygısızlık infial yarattı

Aynı kişilerin daha sonra İkbal Uzuner’in mezarına giderek çirkin paylaşımlar yapmaya devam ettiği görüldü.

Mezar taşına su döken şahısların bu görüntüyü “Boğuldu a…” notuyla paylaşması sosyal medyada büyük öfke yarattı.

Kamuoyundan yetkililere çağrı

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımları yapan kişilerin sosyal medya hesaplarını paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu.