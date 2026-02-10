İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamasıyla karşı karşıya kalan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın yargılama sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakimlikteki savunmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çağlı, verdiği kapsamlı ifadelerin ardından tahliye edildi. Gelişmenin ardından Taner Çağlı'nın ifadesinde hangi konulara yer verdiği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TANER ÇAĞLI İFADESİNDE NELER ANLATTI?

Adli makamlara verdiği ifadede uyuşturucu partilerinin düzenlendiği adresleri ve bu ortamlarda bulunan isimleri tek tek deşifre eden Taner Çağlı, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli iddialarda bulundu. Ersoy ile Göcek ve farklı bölgelerdeki sosyal ortamlarda bir araya geldiklerini dile getiren Çağlı, uyuşturucu temini ve taşınması noktasında Ersoy'un 'Ben istediğim yerden, hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm, beni kimse arayamaz' dediğini ileri sürdü. Bu iddialar soruşturma dosyasındaki yerini alırken, kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

TANER ÇAĞLI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Soruşturma dosyasında en çok merak edilen konulardan biri de Çağlı'nın bahsettiği 'sevgilisi' oldu. Çağlı, sosyal ortamlarda yaşanan gerginlikleri anlatırken Ersoy'un kadınlarla 'şişe çevirmece' oynadığını iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

'Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim.'

Resmi kayıtlara giren bu beyanlarda sevgilisinin kimliğine dair açık bir isim veya meslek bilgisi paylaşılmazken, olayın yaşandığı dönemde yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu vurgulamakla yetindi.

TANER ÇAĞLI EVLİ Mİ?

Gündeme gelen iddiaların ardından kamuoyunda Taner Çağlı'nın medeni durumunu araştırmaya başladı. Mevcut adli belgeler, emniyet kayıtları ve resmi açıklamalar incelendiğinde Çağlı'nın evli olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor. Savcılık ifadesinde de sadece sevgilisinden bahseden Çağlı'nın, bekâr olduğu ve özel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan resmi bir evlilik kaydının olmadığı biliniyor.