Son Mühür- Türk televizyonunun hafızalara kazınan yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların Ablası” karakterine hayat veren Şıvga Gerez’den acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Gerez, 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanserle mücadele ediyordu

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şıvga Gerez, 2025 yılında kanser hastalığına yakalandığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Tedavi sürecinde saçlarını kazıttığı son görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımlayan Gerez, hastalığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu. Edinilen bilgilere göre Gerez, tedavi sürecinin ardından yaşam savaşını kaybetti.

Oyunculuktan metafiziğe uzanan bir yol

Oyunculuğa ara verdikten sonra televizyon projelerinde daha sınırlı yer alan Şıvga Gerez, son yıllarda Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı kimliğiyle çeşitli programlara katılıyordu. Kamuoyunda bu yönüyle de tanınan Gerez, farklı alanlardaki çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

İbo Show tanınmasında etkiliydi

Geniş kitleler tarafından Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınsa da Şıvga Gerez’in televizyon serüveni dansla başladı. İlk olarak İbo Show programında oryantal olarak ekranlara çıkan Gerez, burada sergilediği performanslarla adını duyurdu. Daha sonra oyunculuğa yönelen Gerez, dizide canlandırdığı karakterle uzun süre izleyicinin hafızasında yer aldı.

Şıvga Gerez kimdir?

Mürvet Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına dansözlükle adım atan Gerez, sahnedeki performansıyla kısa sürede dikkat çekti. İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesinin ardından uzun yıllar İbo Show’da yer aldı.

Yeşilçam’ın tanınmış oyuncularından Üftade Kimi’nin kızı olan Gerez, Dansöz filmi başta olmak üzere çeşitli sinema ve televizyon projelerinde rol aldı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra sanat dünyasından uzaklaşan Gerez, yaşamının son döneminde metafizik ve parapsikoloji alanındaki çalışmalarıyla gündeme geldi.