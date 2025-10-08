Türkiye’de insan hakları, demokrasi ve Kürt sorunu üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Vahap Coşkun, uzun yıllardır hukuk alanında faaliyet gösteriyor. Özellikle toplumsal barış ve anayasa konularındaki makaleleri hem akademi çevresinde hem de kamuoyunda ilgi görüyor. Akademik kariyerine Diyarbakır’da başlayıp geliştiren Coşkun, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor.

Vahap Coşkun kimdir?

Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladıktan sonra, doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı ve Dr. unvanı aldı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Akademik alanında özellikle insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu ve bunun hukuki yansımaları üzerine yayımlanmış çok sayıda makaleye ve üç kitaba imza attı. Akademik hayatının yanı sıra gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı; çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve barış süreçleriyle ilgili oluşumlarda aktif rol aldı.

Vahap Coşkun nereli?

Vahap Coşkun Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta eğitimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra üniversite ve akademik kariyerinde de aynı bölgeyi tercih etti. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal meseleleri üzerinde Diyarbakır’dan sürdürdüğü araştırmalarıyla tanınan bir akademisyen olarak öne çıktı.

Vahap Coşkun, toplumsal barış ve anayasa alanında yaptığı çalışmalar, insan hakları konusundaki hassasiyeti ve kamuoyundaki uzlaşıya katkı sunan akademik yaklaşımıyla biliniyor. Şu anda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmalarına devam ediyor.