İzmir’de 40 gencin katıldığı Erasmus+ projesinde, telefonlar 5 günlüğüne toplanarak doğa, kültür ve sosyal etkileşim odaklı etkinliklerle ‘dijital detoks’ deneyimi yaşatıldı.

Gençler telefonlarını ‘kodes’e bıraktı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan “Var Mısın Kendinle Kalmaya?” Erasmus+ projesini 18-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdi.

Yunanistan, İtalya, Romanya ve Türkiye’den 40 gencin katıldığı programda telefonlar beş gün boyunca “kodes” adı verilen bölmede muhafaza edildi. Katılımcılar tarım faaliyetleri, çiftlik ziyareti, keçe-sabun ve çömlek atölyeleri, kültürel tanıtımlar ve doğa etkinlikleriyle sosyal bağlar kurdu.

Kültürler arası buluşma

Proje kapsamında düzenlenen kültür gecelerinde farklı ülkeler mutfaklarını, danslarını ve değerlerini tanıttı. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla zeybek ve semazen gösterileri yapıldı, çiğ köfte yoğruldu, bendir ritim performansı sergilendi. Katılımcılar ayrıca Efes Antik Kenti, Şirince, Meryem Ana Evi, İsa Bey Camii ve İzmir Deneyim Müzesi gibi tarihi ve kültürel mekânları ziyaret etti.

“Gençler anı yaşamayı öğrendi”

Bornova Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Elif Yeltekin, çalışmanın amacını şu sözlerle aktardı:

“Gençlerin dijital araçlardan uzaklaşıp doğayla, kültürle ve birbirleriyle bağ kurmalarını istedik. Telefon ve sosyal medyadan koparak zamanı fark etmeleri, anı yaşamaları ve takım çalışması becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Katılımcılar, telefonsuz kalmanın onlar için değerli ve dönüştürücü bir deneyim olduğunu dile getirdi.”

Katılımcıların deneyimi

Ege Üniversitesi öğrencisi Yaren Akyüz, projeye katılmanın kendisi için kişisel gelişim fırsatı olduğunu belirterek, “Farklı kültürlerle bir arada olmak hayata farklı pencerelerden bakmamı sağladı. Farklılıklarımıza rağmen ortak noktalarda buluşmayı öğrendik” dedi.

Yunanistan’dan katılan Anastasiia Dukhovna ise, “Telefon olmadan başta zorlandım ama kısa sürede alıştım. Yeni dostluklar kurdum, anı yaşamayı öğrendim. Dijital detoks sayesinde insanlarla daha derin bağlar kurdum ve unutulmaz anılar biriktirdim” ifadelerini kullandı.