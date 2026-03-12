İzmir’de 12 Temmuz günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak birçok ilçede sokakları suyla doldurdu. Yağıştan korunmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla kaplanan yolda yürüdüğü sırada elektrik akımına kapıldı.

Deniz’i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışıyla uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. Ağır yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öktemay İzmir’de, Deniz ise memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

42 kişi hakkında dava açılmıştı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında toplam 42 kişi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı. Savcılık, sanıklar için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Suçun bilinçli taksirle işlendiği değerlendirmesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 22/3 maddesi kapsamında cezaların yarı oranında artırılarak 22 yıl 6 aya kadar çıkarılması da istendi.

Yargılama sürecinde hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın ailesi davadan çekildi.

Yerel mahkeme çeşitli hapis cezaları vermişti

Geçen yıl ekim ayında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında birçok sanık hakkında hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti;

bazı sanıklara 10 yıl,

bazılarına 8 yıl 9 ay,

bazılarına 5 yıl,

bazılarına ise 4 yıl 2 ay

hapis cezası verdi.

Dokuz sanık hakkında beraat kararı verilirken, yurt dışında bulunan bir sanığın dosyası da ayrıldı. Ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın tutuklanmasına karar verildi ve böylece tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi.

Memurlar hakkında da yargılama kararı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ise olayla ilgili 6 kamu görevlisinin de yargılanmasına karar verdi. Böylece olayda kamu görevlilerinin sorumluluğu da yargı sürecine dahil edildi.

İstinaf mahkemesi yerel mahkeme kararını kaldırdı

Tarafların itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları kaldırdı.

Mahkeme, bazı sanıklar hakkında yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Ayrıca üç sanığın tahliye talepleri, suçun niteliği ve mevcut delil durumu gerekçesiyle reddedildi.

Bazı sanıklar tahliye edildi

İstinaf mahkemesi ayrıca bazı sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklardan birinin adli kontrol şartı da kaldırıldı.

Mahkeme, olayın teknik yönünün yeniden değerlendirilmesi için dosyanın İTÜ ve ODTÜ’den öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti. Bilirkişi raporunda olayda sanıkların, hayatını kaybeden kişilerin ve üçüncü tarafların kusur durumlarının belirlenmesi istenecek.

Dava 22 Mayıs’ta yeniden görülecek

Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıklar 22 Mayıs’ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yeni duruşmada bilirkişi raporlarının ve dosyadaki delillerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.