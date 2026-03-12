İzmir’in gözde sahil duraklarından Narlıdere’de, sosyal medyada infial yaratan "iki bardak çay 300 lira" iddiaları, belediye birimlerini harekete geçirdi. Fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşların mağdur edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bölgede kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sahilevleri hattında gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, kamusal alanları izinsiz işgal ederek haksız kazanç sağlayan düzeneklere anında müdahale edildi.

Sosyal medya şikayetleri denetimin fitilini ateşledi

Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölge sakinlerinden ve ziyaretçilerden gelen yoğun başvuruları titizlikle inceledi. Özellikle sosyal platformlarda paylaşılan astronomik fiyatlı adisyonlar ve kayıt dışı satış iddiaları üzerine, kentin huzurunu bozmaya çalışan seyyar yapılara karşı düğmeye basıldı. Kamuya açık alanları kendi ticari çıkarları doğrultusunda kullanarak hem kent estetiğine zarar veren hem de vatandaşın cebine göz diken seyyar düzeneklerin tamamı bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda ekipman muhafaza altına alındı

Karanlığın çökmesiyle birlikte sahil bandında izinsiz faaliyet yürüten seyyar satıcılara yönelik baskınlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Titizlikle yürütülen çalışma sonucunda; kayıt dışı satışta kullanılan 82 adet tabure, 25 plastik sehpa, 2 adet semaver ve bir tost makinesi zabıta ekiplerince muhafaza altına alındı. Ayrıca açık alanlarda güvenlik riski oluşturan 17 adet ateş ocağı ile 130 parçadan oluşan muhtelif satış ekipmanına da el konularak yediemin depolarına nakledildi.

Kent estetiği ve vatandaş huzuru için kararlılık mesajı

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, fahiş fiyat uygulamalarına ve izinsiz seyyar faaliyetlere karşı sergilenen tavizsiz duruşun altı çizildi. Başta Sahilevleri mevkii olmak üzere İzmir’in dört bir yanında denetimlerin aralıksız süreceği bildirilirken, kamusal alanların asıl sahibi olan halkın mağduriyet yaşamaması için denetim mekanizmalarının 24 saat esaslı çalışacağı vurgulandı. Şehir düzenini bozan ve haksız kazanç kapısı haline getirilen her türlü usulsüzlüğe karşı kararlılıkla mücadele edileceği mesajı verildi.

