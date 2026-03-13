Son Mühür- İzmir’in geleceği için kritik bir dönemeç geride bırakıldı. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, İnciraltı bölgesinin kaderini tayin edecek yeni bir yasal süreç resmen başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, bölgenin yıllardır süregelen "Turizm Bölgesi" statüsünü sona erdirirken, yerine çok daha modern ve kapsayıcı bir model olan "tercihli ve karma planlama" sistemini getirdi. Bu değişim, İnciraltı’nın sadece bir tatil destinasyonu olmaktan çıkıp; ekonomiden eğitime, sağlıktan konuta kadar her alanda İzmir’in yeni kalbi olmasını sağlayacak bir vizyonun ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Planlama sürecinde yeni dönem: Karma kullanım modeli

Yeni karar, İnciraltı’nın gelişimini tek bir sektöre hapsetmek yerine, şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek geniş bir yelpazeye yayıyor. İNGEDER, bu yeni dönemin İnciraltı’nı ticaretin canlı olduğu, uluslararası sağlık ve eğitim standartlarının karşılandığı, modern konut projeleriyle harmanlanmış bütüncül bir yaşam alanına dönüştüreceğini belirtiyor. Özellikle 1/100.000 ölçekli üst plan kararlarıyla sağlanan tam uyum, bölgenin planlama sürecindeki yasal zeminini sarsılmaz bir hale getirmiş durumda. Bu stratejik hamle, bölgenin geleceğini garanti altına alırken, yatırımcılar ve mülkiyet sahipleri için de net bir yol haritası sunuyor.

Hukuki mücadeleden modern şehircilik vizyonuna

İnciraltı’nın gelişim serüveni, 2021 yılında Danıştay’ın verdiği kritik kararla önemli bir virajdan geçmişti. O dönemde turizm alanlarını daraltan kısıtlayıcı düzenlemelerin iptal edilmesi, 2007 yılındaki geniş sınırların korunmasını sağlamıştı. Bugün yürürlüğe giren yeni karar ise bu hukuki zaferi taçlandıran bir devam niteliği taşıyor. İnciraltı artık dar kalıplardan sıyrılarak, tercihli planlama yaklaşımıyla İzmir’in sosyo-ekonomik dinamiklerini canlandıracak bir aşamaya taşındı. İmar planlarının askıya çıkmasından hemen önce atılan bu adım, sürecin önündeki bürokratik engelleri kaldırarak zaman kaybının önüne geçiyor.

İzmir’e nefes aldıracak Kent Ormanı projesi

Planlamanın en heyecan verici boyutlarından birini de bölgenin çevresel dokusu oluşturuyor. Yeni vizyon kapsamında İnciraltı, sadece binalardan ibaret bir yapılaşma değil, İzmir’in en büyük akciğerlerinden biri olacak geniş yeşil alanlar ve kamusal parklarla donatılacak. Oluşturulacak yeni kent ormanı, bölgenin ekolojik dengesini korurken İzmirlilere güçlü ve sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı sunacak. Bu yönüyle proje, Türkiye genelinde parmakla gösterilen "yeşil şehir" konseptinin en başarılı örneklerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Türkiye’nin örnek yaşam merkezi

İNGEDER, bu tarihi kararın alınmasında emeği geçen devlet büyüklerine ve yerel temsilcilere de özel bir parantez açtı. Sürecin her aşamasını titizlikle koordine eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve projenin Ankara’daki en güçlü takipçilerinden olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya şükranlarını ileten dernek yönetimi, İnciraltı’nın geleceğine dair sarsılmaz inançlarını paylaştı. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte İnciraltı; sağlıklı, yeşil ve teknolojik altyapısıyla sadece Ege’nin değil, tüm Türkiye’nin gurur duyacağı bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bugüne kadar bu vizyon için emek veren tüm kurumlara ve kişilere teşekkür eden İNGEDER, bölgenin modern şehircilik anlayışıyla yükselmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.