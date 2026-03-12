İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay acı bir haberle sarsıldı. Mustafa Günay'ın annesi Hatice Günay hayata gözlerini yumdu. Hatice Günay'ın vefat haberi başta Güzelbahçe olmak üzere İzmir halkında derin bir üzüntüyle karşılandı. Mustafa Günay'ın annesi Hatice Günay'ın cenazesi 13 Mart 2026 Cuma günü Battalgazi Alibaba Mezarlığı'nda Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sıptırız Mezarlığına defnedilecek.

Ağbaba'dan başsağlığı mesajı!

Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’ın kıymetli annesi Hatice Günay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Hatice Annemize Allah’tan rahmet; başta başkanımız olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

dedi.