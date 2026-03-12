İzmir’de sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde yaklaşık 3 yaşındaki bir çocuğun alkol bulunan bir masada oturduğunun görülmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Olayın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından polis ekipleri videonun kaynağını tespit etmek için inceleme başlattı.

Şüphelinin çocuğun babası olduğu belirlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası olduğu belirlenen B.K. (53) olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri şüphelinin İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde yakalanan B.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Şüpheli, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından değerlendirme yapıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mahkemeye çıkarılan B.K., hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.