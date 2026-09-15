Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve tepkilere neden olan Toprak Mahsülleri Ofisi'nin üzüm fiyatı alımlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi vererek, üreticinin mağdur olduğunu aktardı.

Selçuk Özdağ: Üretici üretimden kopmamalı

Türkiye genelinde üretim yapan çok sayıda üreticinin üretim maliyetleri ve düşük alım fiyatları arasında sıkıştığının altını çizerek, tarımsal girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığını vurgulayan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Türkiye genelinde geçimini üzüm üretiminden sağlayan binlerce üretici, artan üretim maliyetleri ile açıklanan düşük alım fiyatları arasında sıkışmış durumdadır. Gübre, mazot, ilaç, işçilik, sulama ve diğer tarımsal girdi maliyetleri önemli ölçüde artarken, 2026 yılı kuru üzüm alım fiyatlarının 2025 yılına göre daha düşük açıklanması üreticilerin ekonomik yükünü daha da ağırlaştırmıştır.

2025 yılında TMO tarafından kilogram başına 10 numara üzüm için 130 TL, 9 numara için 120 TL, 8 numara için 110 TL, 7 numara için 100 TL alım fiyatı açıklanırken; 2026 yılında bu fiyatlar sırasıyla 100 TL, 95 TL, 90 TL ve 85 TL olarak açıklanmıştır. Bazı işletmelerin ise daha düşük fiyatlardan alım yaptığı yönündeki iddialar, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti artırmaktadır. Alım fiyatlarının geçen yıla göre gerilemesine karşın üretim maliyetlerinin yükselmesi, borç yükü altındaki üzüm üreticilerinin kredi ve girdi borçlarını ödeme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Üreticinin üretimden kopmaması ve üzüm üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için acil tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır" diye konuştu.

Özdağ’dan, Bakan Yumaklı'ya soru yağmuru...

Öte yandan, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması üzerine soru önergesi yayınlayan Özdağ, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

Üzüm üreticilerinin banka, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer kuruluşlara olan mevcut borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması konusunda Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın kapsamı ve hayata geçirilmesi planlanan tarihi nedir?

2026 yılı kuru üzüm alım fiyatlarının 2025 yılına göre daha düşük açıklanmasının gerekçesi nedir? Fiyatların belirlenmesinde üzüm üreticilerinin güncel üretim maliyetleri hangi ölçütlerle dikkate alınmıştır?

Artan üretim maliyetleri ve düşen alım fiyatları nedeniyle mağdur olan üzüm üreticilerine yönelik yeni bir destek paketi hazırlanmakta mıdır? Varsa bu paket kapsamında üreticilere sağlanacak olan desteklerin miktarı nedir?

Üzüm üreticilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla mazot, gübre, zirai ilaç, sulama ve diğer temel girdi maliyetlerine yönelik ilave destek veya sübvansiyon sağlanması planlanmakta mıdır?

Üreticilerin düşük fiyatlara mahkûm edilmesini önlemek amacıyla TMO’nun alım kapasitesinin artırılması ve üzüm üreticisini koruyacak daha etkin bir fiyat ve alım mekanizmasının oluşturulmasına yönelik Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?

Türkiye genelinde üzüm üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin üretimden kopmasını önlemek amacıyla üzümcülüğe yönelik uzun vadeli bir koruma, destekleme ve fiyat politikası oluşturulması planlanmakta mıdır?