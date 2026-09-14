Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Avrupa ve ABD borsalarından pozitif ayrılmayı başaran Borsa İstanbul haftaya satıcılı başladı.

Yüzde 1'i aşan geri çekilmeyle 14 bin 300 puan seviyesine kadar geri çekilen BIST 100 endeksinin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Öncelikle yurt dışı tarafı hem Avrupalar hem ABD borsalari oldukça sert satışlara maruz kalıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babülmendep Boğazı'nda da sorunların çıkmasıyla birlikte dünya borsaları olumsuz etkilenmiş durumda. Brent petrol iyiden iyiye 100 doların üstüne oturmuş görünüyor.



İçeride ise bir süredir fon düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri hazmetmeye çalışılıyor. Fonların içersinde bulunan hisse senetleri satış yerken faiz indirilmemesi gerekçesiyle finansal sektörlerde de bir moralsizlik mevcut'' hatırlatmasında bulundu.

Yüzde 5'e varan oranda...



''Öte taraftan Halk Bankası’nın ikinci halka arzıyla ilgili gelişmeler de önemli. Halk Bankası, Vakıfbank gibi bankalarda yüzde 5’e varan oranlarda satış yemesine sebep oldu'' detayına dikkat çeken Bilen,

''Katılım evin ve Pusula grubunun Tera'ya satılması ile ilgili gelişmeler de var. O grubun hisselerinde de satıcılı bir gün yaşanıyor.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde piyasanın genel anlamda yüzde 1’in üzerinde eksi seyrettiğini görüyoruz.

Genel anlamda çok büyük bir para çıkışı olduğunu söylemek mümkün değil. Teknik olarak da 14.250’nin üzerinde kaldığı müddetce şimdilik aşırı karamsarlığa gerek yok.

Ancak bu seviyeyi tekrardan koruyamaması halinde tekrardan 14.050 ve 13.980 seviyesine doğru geri çekilmesi mümkün görüyorum.

Endeksin 14.750 seviyesindeki direncini aşması halinde yeniden trenden içerisinde oturması mümkün ancak bunu önümüzdeki günlerde gücünü koruyabilmesine bağlı olduğunu söylemek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

