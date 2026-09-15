Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 231,42 puan azalışla günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.11'lik düşüşle 14.219 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.120 ve 14.020 puanın destek, 14.310 ve 14.410 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler, Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendep Boğazı'nın da gemi geçişine kapanma riski nedeniyle negatif bir tablo çiziyor.

Asya borsaları yatay negatif bir seyir izledi.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.01, Güney Kore Kospı endeksi yüzde 0.88 düşüşle günü tamamladı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili düzenleme için kritik önem taşıyan toplantı son anda iptal edilmişti. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Hattı'nın yeniden faaliyete geçmesi için gereken zamanın bir ayı bulabileceğine yönelik haberlerin ardından Brent petrol yukarı yönlü hareketliliğini sürdürerek 107.36 dolara yükseldi.

Bitcoin 77 bin 393 dolardan,

4 bin 300 dolar üzerinde tutunamayarak geri çekilen ons altın 4 bin 287 dolardan, gram altın 6 bin 705 liradan, gümüş 62.12 dolardan alıcı buluyor.

