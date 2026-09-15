Son Mühür- Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'daki yatırımından vazgeçmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Türkiye'nin Çinli otomobil şirketlerine uyguladığı ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınmıştı.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DTÖ'den Türkiye aleyhine karar çıktığına dikkat çekerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı istifaya davet etti.

DTÖ, Çin'i haklı buldu...



Açıklamasında 'Türkiye' yerine 'AKP' ibaresini kullandığı görülen Yavuzyılmaz,

''AKP’nin Çin menşeili otomobil şirketi BYD’ye, yatırım teşviki adı altında, devasa tutarda bir vergi avantajı sağlamasına rağmen;

Şirketin Türkiye’de bugüne kadar yatırım yapmaması skandalının ardından

Yeni bir rezaleti daha ortaya çıkardık!

Bu kez de BYD dışındaki diğer Çinli otomobil şirketlerine uygulanan ek vergiler nedeniyle;

Çin’in, İsviçre Cenevre’de, Dünya Ticaret Örgütü’ne yaptığı şikayet üzerine başlatılan panel yargılaması Ticaret Bakanlığı marifetiyle kaybedildi.



122 sayfalık Panel Kararı’na göre;

Ticaret Bakanlığı’nın dava konusu edilen ek vergi uygulamalarının büyük bölümünün, uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildi.

Sonuç.

Yaptığımız hesaplamalara göre;

Davanın Türkiye’ye faturası yıllık en az 100 Milyon Dolar olacak!

Güncel kurla yıllık 4 Milyar 486 Milyon Lira!

Çin Türkiye’ye, ya zararımı hemen ödersin ya da bu tutarda bir ticari misilleme yaparım diyecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sesleniyorum!

Dünya Ticaret Örgütü’ndeki kararın temyizi için son gün 26 Eylül 2026!

Bir an önce temyiz başvurusunu yapın!

Ondan önce de bir zahmet istifa edin!

2 yılda 5 kez araçların ek vergi oranlarını değiştirirseniz, bu işi çocuk oyuncağına çevirirseniz, olacağı budur!'' sözleriyle Türkiye'ye yönelik yeni cezai yaptırmların gündemde olduğunu savundu.

2019'dan beri işlemiyor...



Ancak Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği DTÖ'den ceza iddiasına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Nurettin Akçay'dan itiraz geldi.

''Yeni bir olay değil. İki ay önce yeterince konuştuk tartıştık. Yeni bir şey gibi ısıtılıp masaya konması ilginç'' hatırlatmasında bulunan Akçay,

''Bu kararın hiçbir maddi karşılığı yok. Hiçbir somut yaptırım olamaz.

Neden mi?

1-Türkiye temyize başvuracak. (Belki çoktan başvurmuştur)

2-Temyiz süreci beklenmeden de karar uygulanamıyor.

Ancak önemli olan taraf şu ki DTÖ’nün temyiz organı 2019’dan beri çalışamıyor. ABD sağolsun temyiz organına yeni üye atanmasına izin vermiyor. Üye sayısı da karar için gerekli 3 kişinin altında.

Kısacası hiçbir işe yaramıyor bu karar.

Çin de bunun farkında. Bu yüzden bu tür problemlerde genelde anlaşma yoluna gitmeye çalışıyor ya da karşı ülkenin mallarına ek tarife uyguluyor.

Bizim de Çin’e sattığımız hiçbir mal olmadığı için gayet rahatız'' bilgisini paylaştı.

