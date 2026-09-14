Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamlamıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.88'lik düşüşle 14.339 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.320 ve 14.220 puanın destek, 14.520 ve 14.620 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların keyfi yok...



Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları yapay zeka şirketlerinin halka arzlarını erteleme sinyalleri ve küresel piyasaları etkileyen enerji krizinin gölgesinde negatif bir işlem gününü geride bıraktı.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.76, Asya borsaları içinde bir ilke imza atarak işlem saatlerini uzatmaya karar veren Güney Kore'nin Kospı endeksi yüzde 3.34 oranında değer kaybetti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Son yedi ayın en yüksel seviyesine tırmanmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vermek zorunda kalan ons altın 4 bin 334 dolardan, gram altın 6 bin 777 liradan, gümüş yaklaşık yüzde 1'e varan geri çekilmeyle 63.90 dolardan alıcı buluyor.

Umman'da İran ve Körfez ülkeleri arasındaki görüşmelerin iptali, Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep Boğazı'nda Husilerin gücü elde etmesinin ardından Suudi Arabistan'ın günlük 7 milyon varil kapasiteli "Petroline" isimli Doğu-Batı Petrol nakil hattının yaklaşık bir ay kapalı kalacağının anlaşılması petrolün ateşini yeniden yükseltmeye kapı araladı.

Brent petrol yüzde 2'nün üzerinde artışla 107 dolardan,

Bitcoin 77 bin 735 dolardan işlem görüyor.