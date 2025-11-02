Son dönemde Türkiye genelinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlemlenen belirgin artış, halk sağlığı uzmanlarını endişelendiriyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hülya Kuşoğlu, mevcut duruma ilişkin kapsamlı bilgiler sunarken, özellikle ölüm iddialarıyla gündeme gelen ve halk arasında "atom" veya "sarı serum" adıyla bilinen, damardan uygulanan bilinçsiz vitamin takviyelerine karşı sert uyarılarda bulundu. Dr. Kuşoğlu, hastane ortamı dışında ve hekim kontrolü olmaksızın yapılan bu tür uygulamaların ciddi riskler taşıdığının altını çizdi.

Kapalı ortamlar virüslerin yayılımını hızlandırıyor

Mevsim koşullarının değişmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında beklenen bir hareketliliğin yaşandığını belirten Uzm. Dr. Hülya Kuşoğlu, artışın salgın düzeyinde değil ancak beklenen oranda olduğunu ifade etti. Okulların açılması, havaların soğuması ve insanların kalabalık, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesinin virüslerin yayılımını kolaylaştırdığını vurguladı. Halihazırda nezleye yol açan Rinovirüslerin başta geldiği bu dönemde, son beş yılın daimi gündemi olan Covid-19 vakalarında artış gözlendiğini, İnfluenza (grip) virüsünün ise birkaç hafta içinde daha yaygın hale gelmesini beklediklerini söyledi. Bazı virüslerin, özellikle İnfluenza'nın yüksek ateş ve şiddetli kas ağrısı gibi hastayı oldukça yoran semptomlarla hastaneye başvurulara neden olabildiğini, doğru tanının ise mikrobiyoloji testleriyle desteklenerek konulabileceğini dile getirdi.

İstirahat ve aşılama ile korunma ön planda

Dr. Kuşoğlu, solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle 7 ila 10 gün sürdüğünü, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu sürenin iki haftaya kadar uzayabileceğini kaydetti. 65 yaş üstü kişiler, yenidoğan bebekler ve kronik hastalığı olanlar (kalp, akciğer, karaciğer, böbrek rahatsızlıkları, diyabet ve onkolojik tedavi görenler) gibi risk gruplarını özellikle uyardı. Risk grubundakilere ve hasta olmak istemeyen herkese İnfluenza aşısı olmalarını şiddetle tavsiye etti. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ihmal edilmesi ve uygun tedavi ile dinlenmenin sağlanmaması durumunda, enfeksiyonun alt solunum yollarına inerek daha ciddi tedaviler ve hastane yatışı gerektirecek kritik tablolara yol açabileceğini ifade etti. Sağlıklı bireylerin ise istirahat, iyi beslenme ve uyku düzenine dikkat ederek süreci hafif atlatabileceğini ekledi.

"Atom Serum"a karşı kesin uyarı: Faydası yok, risk büyük

Beslenme konusunda vitaminlerin öncelikle gıdalarla alınmasını öneren Dr. Kuşoğlu, halk arasında yayılan yanlış bir inanışa da dikkat çekti: "Damardan vitamin takviyesi yapınca hemen ayağa kalkılacağı ve hastalığın çabuk iyileşeceği" düşüncesi. Kuşoğlu, böyle bir durumun bilimsel gerçekliği olmadığını vurgularken, damardan yapılan bu tarz bilinçsiz uygulamaların büyük tehlikeler barındırdığına dikkat çekti. "Damardan yapılan vitamin uygulamaları alerjen olduğu için, kişi farkında olmadan alerjik reaksiyon verebilir. Evde, kontrolsüz bir ortamda yapılan bilinçsiz uygulamalarda insanlar hastanelik olabiliyor hatta hayatını kaybedebiliyor," diyerek uyarısını pekiştirdi. Dr. Kuşoğlu, getirisi olmayan ve hayati risk taşıyan bu tür uygulamaların hastane ortamı dışında kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurguladı. Son olarak, enfeksiyon yayılımını önlemek için kalabalık yerlerde maske takılmasına, el hijyenine ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini yineledi.