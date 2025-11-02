Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğinin yol açtığı sağlık risklerine karşı kurumsal kapasitesini güçlendirecek ve kurumlar arası işbirliğini artıracak. Bu kapsamda, halk sağlığını korumak amacıyla bir iklim ve sağlık eylem planı hazırlanacak.

Hassas gruplara yönelik bilgilendirici broşürler ve afişler hazırlanacak, iklime duyarlı hastalıkların izlenebilmesi için “İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu” kurulacak.

Kanser taramaları ve erken teşhis çalışmaları yaygınlaşacak

Bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörlerinin azaltılması amacıyla kanser tarama programları dahil olmak üzere farklı tarama türleri yaygınlaştırılacak. Birinci basamak sağlık tesislerinde yeni kanser tarama merkezleri açılacak, mevcut merkezlerin altyapıları güçlendirilecek.

Ayrıca, gelecek yıl ulusal düzeyde konjenital kalp hastalıkları tarama programı başlatılacak. Tarama sonrası teşhis eğitimleri, KETEM uyum programları ve erken teşhis farkındalık çalışmaları sürdürülecek. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konusunda yüz yüze eğitimlerle bilgilendirilecek.

Kadın, çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri güçlendirilecek

Bakanlık, çocuk, kadın ve üreme sağlığı alanındaki hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor. Evlilik öncesi ve yenidoğan programları yaygınlaştırılacak, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması için yeni önlemler alınacak.

Acil obstetrik bakım eğitimlerine gebelik enfeksiyonları ve servikal yetmezlik konuları dahil edilecek, sağlık personeline acil obstetrik bakım eğitimi verilecek. Ayrıca acil serviste görevli hekimler için çocuk acil temel eğitim programı düzenlenecek.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik edilecek

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması için görsel medya paylaşımları yapılacak, halk eğitimleri ve fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlenecek. Okullarda beslenme ve egzersiz eğitimleri verilecek, birinci basamakta yürütülen beslenme danışmanlığı hizmetleri artırılacak.

Bakanlık, internet ortamında güvenli sağlık bilgisi yayınları ile toplumun bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.