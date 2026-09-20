Meme kanserini yendikten yıllar sonra yumurtalık kanserine yakalanan 65 yaşındaki Güldem Taşkaya'nın tedavi sürecinde tespit edilen BRCA1 gen mutasyonu, hem kendi tedavi seçeneğini değiştirdi hem de ailesi için kritik bir farkındalık yarattı. Uzmanlar, erken genetik testlerin tüm bir ailenin geleceğini kurtarabileceğini belirtiyor.

İki ayrı kanserle mücadele

Manisa'da yaşayan iki çocuk annesi Güldem Taşkaya'nın hastalık süreci 2013 yılında sağ memesinde kitle fark etmesiyle başladı. İlk ameliyatı ve tedavilerinin ardından beş yıl sonra bu kez sol memesinde tümör tespit edildi ve o memesi de alındı. Yapılan PET taramasında hiçbir şikayeti yokken yumurtalık kanseri olduğu ortaya çıktı.

Yıllar sonra hastalığı nükseden ve karın zarına yayılan Taşkaya, Acıbadem Kent Hastanesi'nde kapsamlı bir ameliyat geçirdi. Ağır kemoterapi süreçleri yerine, tespiti sonradan yapılan BRCA1 mutasyonuna uygun hedefe yönelik akıllı ilaç tedavisine başlandı. Bu tedavi sayesinde Taşkaya, hem ağır yan etkilerden kurtuldu hem de sağlığını korumayı başardı.

Erken teşhis edilseydi farklı olabilirdi

Acıbadem Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Karabulut, hastaya uygulanan genetik değerlendirmede BRCA1 mutasyonunun saptandığını açıkladı.

Karabulut, bu mutasyonun ilk meme kanseri teşhisi konulduğu dönemde bilinmesi halinde koruma amaçlı yumurtalık alınmasının önerilebileceğini ve hastanın yumurtalık kanserine hiç yakalanmayacağını vurguladı. BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki bozuklukların DNA onarımını engellediğini belirten uzmanlar, bu durumun kanser riskini artırdığını ifade ediyor.

Aile bireyleri için kritik uyarı

Genetik mutasyon bilgisi yalnızca hastayı değil, çocukları ve kardeşleri de yakından ilgilendiriyor.

Prof. Dr. Karabulut, meme, yumurtalık, prostat veya pankreas kanseri tanısı alan kişilerin doktorlarıyla genetik test gerekliliğini mutlaka konuşması gerektiğini belirtti. Uygun aile bireylerinin genetik danışmanlık alması, risk taşıyan kişiler için erken tanı ve korunma stratejilerinin planlanmasını sağlıyor.

